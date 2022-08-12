Сверкнула ягодицами – Личное мнение
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Некоторые скажут, что я необъективна, раз критикую пляжные фото некоторых наших дам преклонного возраста, но за Танюшку Брухунову я могу только порадоваться.
Глазами любимого — так в запрещённой и экстремистской соцсети подписала снимки Татьяна:
Фото: Соцсети
Посмотрели? Да, от модельных форм всё это далековато, но тем не менее, всё равно прекрасно.
Почему?
Да просто всё — смотрю я на Евгения Вагановича и радуюсь за человека. 76 лет ему, фотографирует молодую жену и счастлив.
Пусть жена — не каноническая красавица, да оно и не нужно. Весёлая? Да. Заводная? Да. Смеётся? Так а чего ещё надо?
Рядом с Татьяной Петросян и сам помолодел. И Брухуновой хорошо рядом с Ваганычем.
А завистники, со злобой и завистью кидающиеся на Таньку, пусть утрутся — счастлива и она, и её муж, и для этого им не важно чужое мнение.
Сверкает ягодицами, вопят подписчицы. И пусть сверкает, скажу я им. Не надо завидовать чужому счастью. Что, по-вашему, лучше б Петросян уныло сидел один?
Хотя я не сторонница отношений с большой разницей в возрасте, но в данном случае я вижу гармоничную пару, несмотря ни на что.
Разве не так?
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Источник: Лена Миро
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