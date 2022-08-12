Мнение: Немцы покупают обогреватели, рост налогов в Германии и бунты из-за отказа от СП-2

1. Простые немцы, похоже, в массе своей уже не рассчитывают, что в их домах будет нормальное отопление зимой. 40% немцев уже закупили электрообогреватели либо собираются сделать это (ссылка):



За последние полгода на фоне энергетического кризиса в Европе электрические обогреватели приобрели уже 10% жителей Германии, сообщает Handelsblatt со ссылкой на опрос портала Verivox.

По данным СМИ, у 11% немцев в планах есть покупка тепловентилятора, инфракрасного обогревателя или радиатора. Кроме того, 19% на данный момент рассматривают эту возможность.

Основная причина покупки электрооборудования — опасения, что предстоящей зимой будет отключено отопление.

В предусмотрительности немцам не откажешь… хотя немецкие политики и пошли слепо на поводу у США, растеряв наработанные за десятилетия хорошие отношения с Россией. Теперь за это приходится расплачиваться. Хорошо, что с электричеством зимой у немцев проблем не будет — оно же возникает прямо в розетке, и потому никак не завязано на русский газ.

2. Вдобавок к тому, что немцам придётся мёрзнуть зимой, им ещё и резко задерут налоги (ссылка):



Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил журналистам в Берлине, что с 1 января 2023 года почти 48 миллионов граждан Германии столкнутся со значительным ростом налогов, сообщает РИА «Новости».

«Помимо роста цен на продовольствие и газ, 48 миллионам с 1 января грозит значительное повышение налогов», — сказал он.

Министр добавил, что во время роста цен на продукты и нестабильной экономической ситуации люди могут быть обложены налогами на сумму €10 млрд.

3. Немецкие оппозиционные партии предупреждают, что энергокризис может довести страну до народных бунтов. Решением может стать запуск «Северного потока-2» (ссылка):

Представители немецких политических партий в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung рассказали, что отказ от “Северного потока-2”, скорее всего, приведет к мрачным последствиям для экономики страны. Вполне вероятно, что могут начаться массовые протесты.

Уточняется, что политики сошлись во мнении о необходимости запуска российского газопровода из-за существенного повышения цен на топливо.

Так, по словам Франка Боммерта, промедление в данном вопросе грозит Германии народными волнениями. В пример он привел жителей Ораниенбурга, которые недовольны текущим положением дел.

“В том случае, если цены будут расти, то в какой-то момент люди не выдержат и выйдут на улицы”, – заявил замглавы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург.

В свою очередь, глава партии АдГ Тимо Шрупалла потребовал отменить санкции в отношении России и скорее ввести в эксплуатацию “Северный поток-2”.