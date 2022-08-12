Пермские ученые сделают корм для животных более полезным

Эксперты из Пермского политехнического университета создали технологию, которая поможет изготавливать корма для животных более сбалансированными и полезными. Специалистам удалось обнаружить факторы, улучшающие биологический синтез используемых ферментов.

В процессе исследования ученые доказали, что корма можно производить с помощью биологической консервации отходов зерных культур. Далее они проанализировали, как состав питательной среды способен влиять на синтез ферментов, производящих бактерии.

В эксперименте использовали пшеничные отруби и сенную палочку Bacillus subtilis в качестве пробиотика. Источником углерода и питательных веществ выбрали глюкозу. Результаты показали, что ферменты быстро разлагают белки до аминокислот и питательная среда преобразуется в легкоусвояемую пищу.