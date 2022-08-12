 

Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными

12.08.2022, 22:35, Новости дня
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что ФБР не требовалось изымать документы во время обысков в его имении, достаточно было попросить.

«Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости «изымать» что-либо», – сообщил Трамп, пояснив, что агенты «могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго». Как подчеркнул Трамп, ФБР могло просто «попросить» отдать документы.

По его словам, «более серьезная проблема состоит в том, что они собираются делать с 33 млн страниц документов, многие из которых засекречены, которые президент Обама брал с собой в Чикаго», передает РИА «Новости».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. СМИ сообщают, что ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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