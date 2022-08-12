Мнение: Обрушение стены
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Омске обрушилась стена пятиэтажки.
Почему-то вспомнился фильм Юрия Быкова «Дурак», снятый еще в 2014 году.
Этот фильм много ругали, мол, он «очерняет Россию» и показывает чересчур безысходную картину.
Смотрю на фотографии, сделанные в Омске. Выходит, что Быков в фильме «Дурак» показал, что есть? А не «очернял Россию»?
Фотографии отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет