 

Мнение: Обрушение стены

12.08.2022, 22:30, Разное
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В Омске обрушилась стена пятиэтажки.

Почему-то вспомнился фильм Юрия Быкова «Дурак», снятый еще в 2014 году.

Этот фильм много ругали, мол, он «очерняет Россию» и показывает чересчур безысходную картину.

Смотрю на фотографии, сделанные в Омске.  Выходит, что Быков в фильме «Дурак» показал, что есть? А  не «очернял Россию»?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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