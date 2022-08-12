Мнение: Обрушение стены

В Омске обрушилась стена пятиэтажки.

Почему-то вспомнился фильм Юрия Быкова «Дурак», снятый еще в 2014 году.

Этот фильм много ругали, мол, он «очерняет Россию» и показывает чересчур безысходную картину.

Смотрю на фотографии, сделанные в Омске. Выходит, что Быков в фильме «Дурак» показал, что есть? А не «очернял Россию»?

Фотографии отсюда

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