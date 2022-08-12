 

Мнение – Stratfor: “Готовясь к затяжной войне в Украине, часть 2: время на стороне России?”

12.08.2022, 22:22, Разное
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Stratfor: "Готовясь к затяжной войне в Украине, часть 2: время на стороне России?"

Основные тезисы закрытой статьи американской частной разведывательно-аналитической компания Stratfor Forecasting Inc. «Готовясь к затяжной войне в Украине, часть 2: время на стороне России?» (Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 2: Is Time on Russia's Side?)

«Украина надеется, что изношенное вооружение России, ограниченная численность ее войск и увядающая экономика в конечном итоге дадут Киеву окно возможностей. Но достаточная поддержка Украины Западом не гарантирована. Учитывая ограниченные перспективы украинских контрнаступлений в этом году, время в значительной степени склоняется в пользу России, и это логично.

Во-первых, неспособность Украины вытеснить российские войска, которые уже занимают примерно 20% территории страны. Даже в том маловероятном случае, если военная ситуация для России в Херсоне ухудшится, она может просто отступить на более безопасную линию фронта на другом берегу Днепра, где в обозримом будущем не может быть и речи о проведении украинской десантной операции. Этот исход по-прежнему был бы катастрофическим для Украины, потому что Россия оставила бы контроль над берегом реки в ее устье, что заблокирует экспорт стали, зерна и других продуктов».

Далее Stratfor оценивает вооружение ВСУ: «Переход Украины от использования советского/российского оружия к оружию НАТО сопряжен с долгосрочными проблемами, поскольку предоставление каждой страной различных систем вооружения на разовой основе усложнило потребности в обучении, техническом обслуживании и логистике в украинской армии».

«Физические разрушения на Украине значительны, усталость от войны заставит Запад все больше сомневаться в финансировании восстановления украинской экономики, стоимость которой (уже сейчас) оценивается в сотни миллиардов долларов».

«В Европе будет расти усталость от войны, поскольку экономика континента столкнется с серьезным риском стагфляции в ближайшие кварталы, последствия которой будут усугубляться и без того высоким уровнем государственного долга Европы. Кроме того, высокие цены на энергоносители приведут к тому, что промышленные секторы некоторых европейских стран станут менее прибыльными и конкурентоспособными, что, вероятно, приведет к безработице и политическому желанию по всей Европе тратить больше дома, а не на Украине».

Далее Stratfor ставит крест на вступление Незалежной в Евросоюз: «Растущая безработица и падение уровня жизни могут со временем побудить больше украинцев выступать за прекращение военных действий. Кроме того, внутренние проблемы Украины, связанные с коррупцией, влиянием олигархии и слабостью институтов, останутся, что вызовет критику страны со стороны международных доноров и еще больше омрачит перспективы Украины когда-либо вступить в ЕС».

«В дополнение к слабостям Украины существует также вопрос об относительной силе России, которая могла бы позволить ей победить Киев в конфликте».

Американские аналитики отдают должное и мощи российской экономики: «По сравнению с Украиной, гораздо более крупная экономика России также может быть лучше подготовлена к тому, чтобы выдержать потери затянувшейся войны».

Stratfor заявляет, что «военная мощь России и ее способность производить собственное оружие не позволят украинским силам, зависящим от НАТО, достаточно ослабить Москву.

«Нынешнее преимущество России в оснащении — особенно в артиллерии, авиационной поддержке и средствах радиоэлектронной борьбы — потребуются месяцы или даже годы поставок НАТО для Украины, чтобы компенсировать это. А если Россия включит свой мобилизационный потенциал, то это станет преобладающим превосходством в этом конфликте».

https://t.me/Abbasdjuma/11742 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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