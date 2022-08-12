Внутренний ад Кати Варнавы – Личное мнение
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Страшно представить, какое говно бурлит в башке у бабы, дожившей до 37 лет, но так и не сумевший принять цвет своих собственных глаз.
Фото: Соцсети
Да, Варнава, я — о тебе.
Во-первых, цвет глаз — это не то, что, в принципе, стоит принимать или не принимать. Это просто цвет.
Однако Катенька Варнава, которая не появляется на публике, не вставив в глаза окрашенные плёнки, так не считает.
Выглядит всё это, конечно, жутковато. Особенно — вблизи.
Фото: Соцсети
Нет, я понимаю, когда хочется поэкспериментировать с образом и, скажем, появиться на дне рождения подруги голубоглазкой, имея от карие от природы глаза.
Однако постоянно носить цветные линзы, пытаясь стереть из памяти людей свой натуральный цвет, — это прямое свидетельство таких адовых комплексов в башке, что я даже не знаю, можно ли с ними что-то сделать.
Варнава произвела кучу манипуляций со своим крайне не красивым от природы лицом, но внутри так и осталась самой страшной девочкой в классе.
Фото: Соцсети
Так выглядит правда, от которой Кате никуда, увы, не деться.
Сначала она пыталась убежать от этой правды в образ женщины-клоуна, теперь прячется за цветными линзами и в кабинетах пластических хирургов.
Несчастная баба.
А вы кем себя внутри ощущаете?
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Источник: Лена Миро
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