Внутренний ад Кати Варнавы – Личное мнение

Страшно представить, какое говно бурлит в башке у бабы, дожившей до 37 лет, но так и не сумевший принять цвет своих собственных глаз.



Фото: Соцсети

Да, Варнава, я — о тебе.

Во-первых, цвет глаз — это не то, что, в принципе, стоит принимать или не принимать. Это просто цвет.

Однако Катенька Варнава, которая не появляется на публике, не вставив в глаза окрашенные плёнки, так не считает.

Выглядит всё это, конечно, жутковато. Особенно — вблизи.



Фото: Соцсети

Нет, я понимаю, когда хочется поэкспериментировать с образом и, скажем, появиться на дне рождения подруги голубоглазкой, имея от карие от природы глаза.

Однако постоянно носить цветные линзы, пытаясь стереть из памяти людей свой натуральный цвет, — это прямое свидетельство таких адовых комплексов в башке, что я даже не знаю, можно ли с ними что-то сделать.

Варнава произвела кучу манипуляций со своим крайне не красивым от природы лицом, но внутри так и осталась самой страшной девочкой в классе.



Фото: Соцсети

Так выглядит правда, от которой Кате никуда, увы, не деться.

Сначала она пыталась убежать от этой правды в образ женщины-клоуна, теперь прячется за цветными линзами и в кабинетах пластических хирургов.

Несчастная баба.

А вы кем себя внутри ощущаете?

—