 

Апостроф – украинские школы собираются полностью отказаться от русского языка

12.08.2022, 21:56, Разное
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В школах Украины могут отменить предмет «русский язык», а в образовательных учреждениях Киева уже принято решение с начала учебного года не вести преподавание на русском. Как пишет «Апостроф», общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий сообщил, что «язык оккупанта» не будет преподаваться ни как предмет, ни факультативно.


AP

В украинских школах могут отменить предмет «русский язык», а в школах Киева принято решение с начала учебного года не вести преподавание на русском языке. Как пишет «Апостроф», также «язык оккупанта» не будет преподаваться ни как предмет, ни факультативно. Об это в своём Telegram-канале сообщил общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий.

Он опубликовал письмо-ответ Киевской городской администрации молодёжному клубу «Джура», который обратился с прошением в Департамент науки и образования проводить занятия на русском языке.

Как отмечает портал, клубу ответили решительным отказом. Отмечается, что по информации управлений образования в городе Киеве по состоянию на 01.07.2022 учебными программами на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке предметов и изучения русского языка факультативно.


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