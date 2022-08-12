«Украина — марионетка США» — Шведской церкви пришлось извиняться за «неправильную» позицию своего спикера

Мирное мероприятие Шведской церкви в соборе Лунда вызвало бурную реакцию, когда выяснилось, что один из выступавших, автор блога о глобальной политике Андерс Ромельшё, опубликовывал в интернете статьи о том, что Украина является марионеткой США, пишет Expressen. Издание отмечает, что подобные статьи в Швеции считаются «неправильными». Из-за возникшего скандала священники вынуждены были извиниться и заявить, что в дальнейшем будут тщательнее отбирать выступающих на своих мероприятиях.



AP

6 августа в соборе Лунда звучали проповеди и молебны в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Мероприятие проводится шведской церковью ежегодно в течение последних десяти лет в сотрудничестве с Svenska Freds (Шведская ассоциация мира и арбитража. — ИноТВ). В этому году событие вызвало бурную реакцию, потому что со своей речью в церкви выступил Андерс Ромельшё, редактор блога Global Politics.

Среди прочего, в своём блоге он опубликовал множество статей, в которых Украина называется «марионеткой США», содержатся утверждения, что многие украинцы являются правыми радикалами, а США проводят на Украине военно-биологическую деятельность, от которой страдает местное население. На его сайте также есть материалы, оправдывающие действия России, которая, по его мнению, действует в целях самообороны, пишет Expressen.

Среди критиков участия Ромельшё — обозреватель газеты Kristianstadbladet Андерс Густафссон. «Цель публикаций на сайте очевидна: максимально дискредитировать Украину, изображая украинцев правыми экстремистами, и приуменьшать украинскую освободительную борьбу, а также оправдывать вину России, изображая Украину марионеткой Соединенных Штатов», — приводит его слова Expressen.

Андерс Ромельшё сообщил, что, по его мнению, Шведская церковь неправильно поняла его взгляды. По его словам, цель публикаций статей заключалась не в том, чтобы очернить Украину или защитить Россию. Он подчеркнул, что осудил Россию ещё в утро, когда началась спецоперация. Редакция газеты Expressen задала ему вопрос: «Но вы же опубликовывали статьи, в которых Украина описывается как «крайне правое марионеточное государство». Как это вяжется с тем, что вы осуждаете Россию?»

«Я публиковал статьи в основном других авторов с важной информацией о предыстории конфликта», — ответил он. По его словам, он считает важным иметь перед глазами «фактическую информацию» и «расширенную перспективу», пишет Expressen.

Капеллан собора, где выступал Ромильшё, Лена Шёстранд сообщила, что церковь подверглась критике после мероприятия: «Он ассоциируется с тем, что сомневается в захватническом характере военных действий, которые сейчас ведёт Россия. Это взволновало прихожан, и они задавались вопросом, не совпадают ли наши позиции». Руководство собора в Лунде решило прояснить своё отношение к спецоперации России: «Шведская церковь через свою международную организацию гуманитарной помощи поддерживает Украину и тех, кто страдает от войны», — отметила Лена Шёстранд. Она заявила, что Андерс Ромельшё был приглашен в качестве спикера местным отделением Svenska Fred в Лунде, и заверила, что в будущем Шведская церковь будет тщательнее отбирать выступающих, пишет Expressen.

Примечательно, что по мнению председателя Svenska Freds Керстин Бергео, несмотря на то что претензий к самой речи нет, взгляды Андреаса Ромельшо не соответствуют ценностям организации, и приглашать его не нужно было изначально. «Это возмутительно, когда речь идёт о человеке, распространявшем неприемлемые заявления, не совместимые с ценностями Svenska Freds. Очень жаль, что его пригласили в Лундский собор, и что он может быть ассоциирован с нами», — цитирует слова священнослужителя Expressen.

Svenska Freds собирается провести внутреннее расследование. «Мы, как национальная ассоциация, осуждаем произошедшее и планируем созвать правление для обсуждения этого вопроса, а также ведём диалог с местной ассоциацией в целях недопущения повторения подобных ситуаций. В данный момент мы считаем, что наше доверие было подорвано», — цитирует организацию Expressen.