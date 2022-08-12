Мнение: Нужна ли деноминация, круг недовольства импортом и умение тратить деньги

1. Снова пошли разговоры, а не пора ли в России провести деноминацию, в связи с двузначной инфляцией и возвращением купюр в 5 и 10 рублей (которые вводятся вместо монет в целях экономии). В Центробанке, однако, отрицают какие-либо планы сокращения нулей на банкнотах (ссылка):



Зампред Банка России Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, в беседе с «Известиями» оценил вероятность деноминации в России. По его словам, причины и предпосылки для этого отсутствуют, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке.

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции. Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — сообщил Белов.

Зампред Центробанка напомнил, что последняя деноминация 1998 года была своеобразным отсечением периода нестабильности, она была направлена на укрепление доверия к российской валюте и оказалась затратным и продолжительным процессом.

По его словам, проводимая сейчас модернизация банкнот преследует иные цели, это сделано для того, чтобы купюры стали более качественными, долговечными и защищенными.

Практическая необходимость срезать нули с банкнот и вправду не ощущается, россияне вполне привыкли к нынешним ценам. Но необходимость в использовании копеек уже явно отмерла. Самые дешёвые товары стоят дороже 1 рубля.

Возможно, если у нас и пройдут какие-то реформы в этом направлении, достаточно будет просто окончательно отменить копейки.

2. Блогер keleg пишет про длинный цикл смены общественных настроений (ссылка):



Главной «бытовой» мечтой 70х-80х годов прошлого столетия было: «Чтоб в магазины завезли импорт… и без очереди!»

Где-то к десятым годам 21 века эта мечта была полностью исполнена, заводы были превращены в торговые центры импортными товарами.

И почти сразу оно всё назад начало крутиться, в замещение импортных товаров отечественными и строительство своих заводов.

Вывод — людям не угодишь…

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему тратить — ничуть не менее важно, чем зарабатывать. Цитирую из начала поста (ссылка):

Когда мы читаем биографии Генри Форда, Корнелиуса Вандербильта и Билла Гейтса, мы видим длинную череду смелых операций, позволившую этим титанам разбогатеть. Купил баржу, построил завод, написал операционную систему, потом получил прибыль и нырнул в новое выгодное дельце.

Складывается впечатление, будто взрослые карьеры похожи на начало известного анекдота. Купил яблоко, помыл, продал. Купил два яблока, помыл, продал. Повторяй, пока не начнёшь продавать мытые яблоки сначала вагонами, а потом и целыми кораблями.