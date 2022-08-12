 

Корейские специалисты клонировали собак

12.08.2022, 21:27, Разное
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Эксперты из Южной Кореи рассказали о результатах своих исследований, которые прошли несколько лет назад. Им удалось вывести щенков породы бигль с помощью генного редактирования клонированных клеток кожи.

Клонированием животных специалисты занимаются давно, но обычно для этого редактируют и искусственно оплодотворяют яйцеклетку. На этот раз ученые решили воспользоваться клонированными клетками кожи, в которых изменили ген, отвечающий за болезнь Паркинсона, а также добавили несколько новых генов.

После этого клетки объединили с яйцеклетками с помощью электрических импульсов. Полученные эмбрионы пересадили суррогатным собакам. В результате на свет появилось два щенка. Им уже около четырех лет и никаких задержек в развитии специалисты у них не замечают.


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