Корейские специалисты клонировали собак

Эксперты из Южной Кореи рассказали о результатах своих исследований, которые прошли несколько лет назад. Им удалось вывести щенков породы бигль с помощью генного редактирования клонированных клеток кожи.

Клонированием животных специалисты занимаются давно, но обычно для этого редактируют и искусственно оплодотворяют яйцеклетку. На этот раз ученые решили воспользоваться клонированными клетками кожи, в которых изменили ген, отвечающий за болезнь Паркинсона, а также добавили несколько новых генов.

После этого клетки объединили с яйцеклетками с помощью электрических импульсов. Полученные эмбрионы пересадили суррогатным собакам. В результате на свет появилось два щенка. Им уже около четырех лет и никаких задержек в развитии специалисты у них не замечают.