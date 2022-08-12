ФБР при обыске в поместье Трампа изъяло 11 комплектов секретных документов

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли 11 комплектов засекреченных документов в поместье экс-президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), сообщают СМИ.

Из поместья были вывезены около 20 коробок с документацией, фотографиями, записками, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете Wall Street Journal.

Среди изъятых документов числится указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции». Всего изъяли 11 комплектов секретных документов. Часть из них имели гриф «совершенно секретно», поэтому они должны храниться лишь в «специальных государственных учреждениях».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.

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