 

ФБР при обыске в поместье Трампа изъяло 11 комплектов секретных документов

12.08.2022, 21:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли 11 комплектов засекреченных документов в поместье экс-президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), сообщают СМИ.

Из поместья были вывезены около 20 коробок с документацией, фотографиями, записками, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете Wall Street Journal.

Среди изъятых документов числится указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции». Всего изъяли 11 комплектов секретных документов. Часть из них имели гриф «совершенно секретно», поэтому они должны храниться лишь в «специальных государственных учреждениях».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12.20 / Более 100 республиканцев в Конгрессе США поддержали пересмотр итогов президентских выборов в четырех штатах

11.08.21 / При тушении пожаров в Алжире погибли 25 военнослужащих

09.11.21 / Сенцов: Мы побеждаем в войне с Россией. Но наша победа – это годы и годы труда

02.07.21 / WP – «сдвиг исторического масштаба» — Китай строит более сотни шахт для ядерных ракет

10.04.21 / На Мальте иностранным туристам пообещали доплачивать деньги за отдых

23.10.20 / Арестован готовивший теракт в Москве уроженец Центральной Азии

17.05.21 / От COVID-19 выздоровело втрое больше украинцев, чем заболело

20.07.21 / В результате взрыва в Техасе был разрушен дом, пострадало шесть человек

02.04.21 / Суд оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

07.02.21 / В Украине создадут Центр противодействия дезинформации – Ткаченко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика