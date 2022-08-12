СМИ: У Украины нет денег на выплаты военным
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Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, информирует Wall Street Journal.
«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», – цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко, передает РИА «Новости».
Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию. Издание пишет, что налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов.
При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в 5 млрд долларов.
Ранее в Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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