 

СМИ: У Украины нет денег на выплаты военным

12.08.2022, 21:09, Новости дня
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Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, информирует Wall Street Journal.

«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», – цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко, передает РИА «Новости».

Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию. Издание пишет, что налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов.

При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в 5 млрд долларов.

Ранее в Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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