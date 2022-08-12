 

Аэрофлот сообщил об обновлении условий некоторых тарифов авиабилетов

12.08.2022, 21:09, Новости дня
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Авиакомпания «Аэрофлот» обновила правила тарифа «Максимум» и ряда других, следует из сообщения компании.

Это затронуло тарифы в классах эконом, комфорт и бизнес, там с 18 августа появятся дополнительные услуги: приоритетная регистрация на рейс, посадка в самолет и выдача багажа.

«Пассажиры с билетами, оформленными по обновленному тарифу «Максимум», также получают доступ в залы ожидания повышенной комфортности в базовом аэропорту Шереметьево и возможность бесплатной перевозки животных в салоне воздушного судна», – отмечается в релизе.

При этом в «Аэрофлоте» добавили, что при покупке билета по этому тарифу также будет начислено больше миль в программе лояльности.

Пассажиры с билетами по тарифам «Лайт» и «Бюджет» смогут оформить билеты с пересадкой, время которой составит до 72 часов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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