 

Лера Фрост: Бородину направят к мануальному терапевту, чтобы она перестала быть сутулой

12.08.2022, 20:15, Разное
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Не прекращается звездное соперничество между звездами “ДОМа-2”, звездами “ДОМа-2”. Брюнетки не упускают возможности поиздеваться друг над другом на публике.
28-летняя Лера Фрост объявила, что выходит замуж. Избранником брюнетки стал депутат Государственной Думы, но личность мужчины держится в секрете. Звезду реалити-шоу завалили поклонники вопросами о ее предстоящей свадьбе.

С Фрост связался подписчик, который сказал: “Надеюсь, что после свадьбы вы уедете от Бородиной”, “Конечно, уеду. Только хороший мануальный терапевт поможет ей перестать лениться”, – рассмеялась экс-участница “Дома-2”.

Леру подозревают в том, что у нее долгое время был роман с Курбаном Омаровым. Возможно, это и послужило причиной конфликта между бывшими коллегами. Хотя брюнетка отрицала наличие отношений с Ксенией, она не побоялась критиковать соперницу в их конфликте с бизнесменом.

Фрост защищала Бородину, когда та обвинила Курбана в измене с ее подругой. Она припомнила телеведущей упоминание о ее якобы прошлом в качестве эскортницы.

“Я вам скажу одну вещь. То, что кто-то говорит о других людях, это то, что он говорит о себе. Она оскорбляла меня, выставляла меня в плохом свете и заставляла чувствовать себя глупо. В конце концов, стало ясно, что она не та, за кого себя выдает”. Все всегда находится на своем месте, когда приходит время”. “На этом по теме данного индивидуума все”, – заявила Лера.

Сейчас Фрост занята подготовкой к свадьбе. Фрост отмечает, что ее жених будет верным мужем. “Я знаю, что не предам его, и верю в него как в человека. Он чист сердцем и не способен привязать к себе любимых”. Брюнетка говорит, что если бы у него не было этого качества, я бы не была с ним”.


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