Лечебно-диагностический корпус МКНЦ имени Логинова в Перове достроят до конца 2022 года

На востоке столицы близится к завершению строительство одного из лучших онкологических центров страны – лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова. Здесь можно будет получить все виды медицинской помощи – вплоть до лечения самых сложных случаев онкологических заболеваний.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, лечебно-диагностический корпус будет достроен до конца 2022 года. А в 2023-м в здании появятся первые пациенты. До этого в центр завезут более 40 тысяч единиц оборудования: современные КТ– и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для проведения компьютерной томографии и многое другое.

Кстати, специалисты центра будут оказывать медпомощь как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. В здании будут консультативно-диагностическое отделение, центр амбулаторной онкологической помощи, отделения диагностики и лучевой терапии, операционные и иные службы.

“Благодаря закупке современного оборудования в центре впервые начнут использовать лучевые методы лечения злокачественных новообразований”, – отметил директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков.

Помимо этого, здесь заработают круглосуточный стационар, стационар кратковременного пребывания, дневной стационар, химиотерапевтический дневной стационар и отделение реанимации.

Улучшится лабораторная деятельность МКНЦ. Благодаря современному оборудованию специалисты смогут проводить более 10 тысяч исследований каждый день.

Стоит отметить, что сейчас в Москве реализуется сразу несколько крупных проектов по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения. Речь идет о стационарных комплексах скорой помощи, новой инфекционной клинической больницы и других объектах. До конца 2023 года в столице капитально отремантируют 201 здание детских и взрослых поликлиник.

Ранее сообщалось о благоустройстве территории возле МКНЦ имени Логинова. Там обустроят новые тротуары и приведут в порядок существующие. Подробнее о том писали “Дни.ру”.