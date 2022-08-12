 

В Печатниках появится почти две тысячи новых рабочих мест

12.08.2022, 20:06, Разное
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Промышленная зона “Южный порт”, располагающаяся в Печатниках, является одной из крупнейших в Москве. Территория площадью свыше 400 гектаров выглядит весьма депрессивно. Сейчас здесь пустыри, склады и автосервисы.

Было решено реорганизовать промзону в Печатниках в рамках проекта “Индустриальные кварталы”. Здесь появятся современные высокотехнологичные производства, деловые и жилые кварталы, парки и прочие объекты социальной инфраструктуры, которые необходимы для нормальной жизни.

“Южный порт” будет меняться постепенно. Сейчас в работе находится четвертый участок площадью почти четыре гектара. Он находится возле экономической зоны “Технополис “Москва”, недалеко от транспортно-пересадочного узла “Текстильщики”. На этой территории хотят построить предприятия легкой,
фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности.

“Возведут предприятия и общественно-деловые объекты, где смогут работать свыше 1,9 тысячи человек”, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кстати, недавно правительством Москвы был утвержден проект планировки территории Южного речного вокзала. То место очень важное для всего города. Его готовят к большим нагрузкам. В районе построят и реконструируют почти девять километров дорог. Также там появится новая станция метро, название которой уже утверждено.

Благодаря проекту “Индустриальные кварталы” меняются заброшенные или неэффективно используемые территории Москвы. В рамках масштабной программы в столице создадут около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит примерно три триллиона рублей.

Ранее сообщалось о реорганизации бывшей промзоны “Тушино”. Там возведут 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости: например, школу на две тысячи мест, четыре детских сада, семейный центр спорта, развития и развлечений, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также жилые дома общей площадью 750 тысяч квадратных метров. Подробнее о том писали “Дни.ру”.


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