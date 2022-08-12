 

В Нидерландах создали прототип электромобиля, поглощающего углекислый газ

12.08.2022, 20:05, Разное
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Голландские специалисты создали прототип электрического автомобиля, которых не только не вредит экологии, но и очищает окружающую среду от углекислого газа в процессе движения. По словам специалистов, вскоре их разработка станет производиться массово.

Сборкой занимались научные сотрудники Технологического университета Эйндховена в Нидерландах. Они заявили, что за время своей эксплуатации авто поглотит намного больше парниковых газов, чем было выделено при его изготовлении.

Ряд деталей и кузов автомобиля сделали из пластика повторной переработки. Это значит, что и потом в процессе утилизации машины большую ее часть можно будет использовать для производства других изделий и техники.


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