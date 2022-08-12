Клубнично-коричневое окрашивание – свежий августовский тренд: как подобрать модный оттенок для своих волос

Есть множество различных способов того, как можно добавить игривый оттенок красного цвета в свой образ. В конце лета стоит выбрать для себя красивый клубнично-коричневый оттенок волос. Вот несколько отличных идей для вдохновения, которые помогут выглядеть просто превосходно и довольно ярко и подчеркнут красоту волос.

Как выглядит модный клубнично-коричневый цвет волос

Некоторое время назад модель Джиджи Хадид произвела самый настоящий фурор, представив нам просто великолепный клубнично-русый цвет волос.

Мы действительно влюбились в сочетание светлых прядей с нежными рыжими оттенками. Этот цвет стал одним из самых популярных.

В этом году эта тенденция сохраняется, но только красноватые клубничные нотки теперь сочетаются с каштановыми волосами. Этот темный оттенок с красными тонами выглядит просто потрясающе.

Цвет волос похож на хорошо известный медно-коричневый и каштановый, но при этом рыжие нотки выражены гораздо ярче.

Как сделать такое окрашивание

Если нравится такой цвет волос, то стоит обратиться к стилисту, который сможет правильно подобрать нужный оттенок клубнично-коричневого цвета.

Если нравится экспериментировать и самостоятельно красить волосы, то стоит приобретать краску соответствующего цвета. Также хорошо подойдет оттенок темно-рыжего. Он позволит получить аналогичный результат.

Как и любой другой цвет волос, клубнично-коричневый можно носить с самыми разными оттенками и степенью их интенсивности. Хорошо смотрится как на светлых, так и на более темных оттенках коричневого. Вот несколько самых красивых вариантов.

Клубнично-коричневый балаяж

Розовый балаяж на темно-каштановые волосы поможет придать образу определенную непринужденность.

Такой метод мелирования отличается тем, что цвет волос получается не слишком ярким и требует намного меньшего ухода.

Темный клубнично-коричневый градиент

Хорошо смотрится градиент, который плавно переходит от более темного и насыщенного у корней волос к светлому на кончиках.

Для достижения максимально естественного вида, важно, чтобы кончики были достаточно светлыми.

Для ухода за прядями важно использовать хороший шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Это позволит выбранному цвету оставаться ярким, и он не будет тускнеть.

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Такой теплый оттенок просто идеально подходит для позднего лета.

Темно-русый с рыжеватым оттенком

Светлые блики являются далеко не единственным способом добавить немного теплоты натуральному коричневому цвету волос. Стоит сменить свои золотистые пряди на удивительный клубничный оттенок, не жертвуя при этом желаемой яркостью.

Такой красивый цвет поможет добавить внешности немного тепла. Клубничный оттенок хорошо смотрится на естественных темно-русых прядях.

Клубничный брюнет

Темные волосы являются просто идеальной основой для добавления красивого и несколько игривого градиента. Особенно красиво сочетаются темно-коричневые и ягодные тона.

Кажется, что клубника и шоколад является не только очень вкусной, но и стильно смотрится в качестве краски для волос.

Ягодное мелирование

Клубнично-коричневый цвет хорошо сочетается вместе с другими ягодными оттенками.

Стоит добавить к своим темным волосам малиновые, вишневые и клубничные блики, чтобы получить красивый многослойный цвет волос, который будет отлично смотреться в совершенно любое время года.

Как правильно подобрать оттенок

Клубнично-коричневый цвет смотрится красиво во многих вариациях. Он подходит практически к любому тону кожи.

Чтобы найти для себя самый лучший оттенок волос, нужно учитывать особенности тона своей кожи. Если кожные покровы светлые, то хорошо будет смотреться легкий клубничный цвет. Если же кожа темная или оливковая, то стоит добавить более глубокую и насыщенную версию ржавчины, чтобы выглядеть великолепно.