 

Москва призвала Киев не создавать помехи отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

12.08.2022, 19:45, Новости дня
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Россия обратилась к Украине с просьбой не создавать помехи при отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН.

«Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда все равно пробьет себе дорогу. Специалисты Агентства будут на ЗАЭС и увидят все своими глазами», – говорится в комментарии в релизе ведомства.

Также Захарова отметила, что Западу, который не нашел в себе силы призвать Киев положить конец «ядерному терроризму» вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), нет и не может быть никаких оправданий.

«Складывается впечатление, что, как бы далеко ни зашел режим [президента Украины] Владимира Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы», – отметила дипломат.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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