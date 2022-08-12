 

При стрельбе в Черногории мужчина убил 11 человек и ранил шестерых

12.08.2022, 19:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В исторической столице Черногории Цетине при нападении мужчины погибли 11 человек, оказались ранены шесть граждан, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Среди раненых один сотрудник полиции.

«Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на радио и телевидение Черногории.

Ряд СМИ сообщают, что среди пострадавших есть полицейские и дети. Официальных сообщений от госорганов не поступало. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10.20 / В Украине усилят кибербезопасность объектов критической инфраструктуры

03.10.20 / Суд уже отстранял детектива НАБУ из-за фальсификаций эксперта Педь – адвокат

17.02.21 / Во Франции изучают возможность использовать водород для заправки самолетов

14.07.20 / COVID-19 распространяется в центрах содержания иммигрантов

20.07.21 / Жителям ОРДЛО разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму РФ

05.09.20 / Украинец Синченко порезал себе вены в СИЗО Донецка – мать заложника

31.07.22 / Власти Германии призвали принять «горькую правду» о России и газе

07.03.22 / Эксперт прокомментировал ограничение работы Visa и Mastercard в России

01.10.21 / Задержание Саакашвили. Посла Грузии вызвали в МИД Украины

16.11.20 / Бахматюк: Все знают, где я нахожусь. В НАБУ – тоже, но почему-то пытаются объявить меня в розыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика