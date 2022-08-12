При стрельбе в Черногории мужчина убил 11 человек и ранил шестерых

В исторической столице Черногории Цетине при нападении мужчины погибли 11 человек, оказались ранены шесть граждан, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Среди раненых один сотрудник полиции.

«Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на радио и телевидение Черногории.

Ряд СМИ сообщают, что среди пострадавших есть полицейские и дети. Официальных сообщений от госорганов не поступало.

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