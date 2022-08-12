Немецкие историки: Екатерина II была мужчиной

Сенсационное открытие сделали специалисты Берлинского университета. Как оказалось, Екатерина Великая была мужчиной и сменила пол незадолго до переезда в Россию.

– Мы нашли подлинную запись о рождении Софии Фредерики Ангальт-Цербстской, более известной как Екатерина II. Документы однозначно свидетельствуют, что в 1729 году у князя Ангальт-Цербстского родился мальчик Фридрих. В возрасте 10 лет он понял, что является женщиной, после чего сменил пол, – заявил главный научный сотрудник Института истории Берлинского университета Пауль Шольц.

После публикации исследования немецких специалистов Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, транс- и интерсекс-людей призвала установить памятник Екатерине Великой как «первому в истории правителю трансгендеру», возглавлявшему государство. Монумент может быть открыт в Нидерландах уже в следующем году. Кроме того, активисты планируют учредить премию имени российской императрицы, которая будет вручаться борцам за права сексуальных меньшинств.

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал не спешить с выводами и дождаться обнародования всех найденных архивных документов.

– Лично я не верю, что наша великая императрица была мужчиной. Но в истории и не такое бывало, в любом случае, это не умаляет её заслуг. Как говорил Александр I: «задниц у России много, а Чайковский один». И Екатерина II у нас одна, – написал Мединский в своём официальном Telegram-канале.

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