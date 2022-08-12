 

Яна Кошкина попала в красную зону из-за тяжелой формы коронавируса

12.08.2022, 18:50, Разное
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Журналисты получили тревожные сообщения о том, что звезда “Кухни” была госпитализирована. Актриса была госпитализирована в умеренно стабильном состоянии. Сейчас она находится под наблюдением специалистов.
По имеющимся данным, 32-летняя Яна Кошкина почувствовала недомогание в понедельник. У брюнетки поднялась температура и начался кашель. Актриса отказалась от посещения специалиста и решила справиться с симптомами дома. Самолечение привело к госпитализации.

Врачи диагностировали у нее коронавирусную инфекцию. Сейчас Кошкина находится в больнице с симптомами средней тяжести. Друзья и родственники переживают за телезвезду. В своем блоге она разместила подарки от поклонников. Поддерживает артистку и ее мама. Чтобы избежать заражения, женщине не разрешили заходить в палату. Поэтому встреча проходила на расстоянии.


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