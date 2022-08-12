Длинная “итальянка” как тренд 2022-го и лучший выбор для женщин за 40: особенности стрижки и модные варианты

После сорока лет очень сложно подобрать красивую прическу, но для вас есть хорошая новость. Если вы предпочитаете среднюю и большую длину и хотите максимально продемонстрировать красоту своих волос, остановите свой выбор на «итальянке». Вы однозначно выберете себе вариант, который вас устроит.

Концепция

Некоторые люди путают “итальянку” с “каскадом”, однако в ней более присутствует более плавный ярусный шаг. Она визуально похожа на «бабочку», которая также является многослойной. Челку можно выбрать по своему усмотрению, однако лучше всего сюда подходит челка-шторка (длина выбирается произвольно, это зависит от вашего личного предпочтения и формы лица).

Преимущества

Прическа “итальянка” подходит женщинам зрелого возраста, поскольку техника выполнения стрижки предусматривает многослойность. А это значит, что посеченных кончиков волос не будет, пряди займут свое место, визуально добавится объем. Именно в таком виде волосы выглядят здоровыми и ухоженными, их возрастные изменения не так видны или не видны вообще.

Преимуществом является и то, что прическа практична и не требует длительной укладки. Достаточно помыть голову и высушить волосы обычным и привычным для вас способом, они сами создадут довольно привлекательную форму.

Еще одним плюсом является то, что большая длина позволяет не только носить волосы распущенными, но и создавать из них красивые прически. Например, вы можете связать их в хвост, сделать пучок и даже заплести косичку.

Одним из основных преимуществ является то, что “итальянка” подходит для разных типов волос: тонких и густых, вьющихся и прямых.

Кому подойдет

Как уже было сказано, такая прическа подойдет представительницам прекрасного пола разного возраста, но особенно элегантно она смотрится на дамах средних лет. Обладательницам утонченного лица стоит выбрать модель с горизонтальным объемом. Круглолицым дамам и тем, чья форма лица напоминает квадрат, лучше остановить свой выбор на стрижке с объемной высокой макушкой. Завитые к лицу боковые пряди помогут скрыть второй подбородок.

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Как укладывать

Как уже говорилось, в этом нет ничего сложного, поэтому вы можете вообще не заниматься укладкой, а просто просушить волосы обычным способом. Если хотите создать определенную форму, завейте локоны под низ или наружу с помощью плойки или утюжка. Можете не трогать основную часть волос, а заняться непосредственно челкой. Обычно она плавно переходит в основную массу волос, поэтому будет достаточно завить кончики.

Отличной идеей станет высушить волосы при помощи фена и диффузора или щеткой-брашингом, чтобы придать дополнительного объема. Для этой же цели иногда применяют прикорневой начес. Чтобы прическа долго не теряла форму, перед укладкой на волосы можно нанести немного стайлингового средства для фиксации.

Вместо заключения

Женщинам за 40 не стоит отказываться от причесок с длинными волосами. Достаточно выбрать правильную модель, а также не забывать о регулярном уходе за своими локонами, и они будут у вас роскошными, особенно с прической “итальянка”.