Саудовская Аравия сняла запрет на поставки птицеводческой продукции из России

Отменен запрет на ввоз в Саудовскую Аравию мяса птицы, столовых яиц и их производных продуктов из Ростовской, Пензенской и Костромской областей России, сообщили в Россельхознадзоре.

«Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия отменило запрет на ввоз мяса птицы, столовых яиц и их производных продуктов из Ростовской, Пензенской и Костромской областей Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россельхознадзор также уточнил, что благодаря снятию запрета четыре предприятия по производству мяса птицы и мясной продукции и одно предприятие по производству пищевого яйца из указанных областей смогут восстановить поставки в страну.

Всего для экспорта в Саудовскую Аравию аттестовано 13 предприятий по производству мяса птицы и три предприятия по производству пищевых яиц и продуктов его переработки.

Ранее Саудовская Аравия расширила список экспортеров рыбы, мяса и меда из России.

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