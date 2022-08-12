 

На Украине заблокировали деятельность входившей в структуру Газпромнефти компании

12.08.2022, 18:17, Новости дня
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Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла продукцию на 10 млн гривен (около 27 тыс. долларов) у компании, входившей в структуру российской Газпромнефти, и заблокировала ее деятельность. Товар передали на нужды украинской армии.

«СБУ заблокировала деятельность столичной компании, которая входила в структуру Газпромнефти. <…> По данным следствия, руководители столичного предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, которые применяют для техобслуживания транспортных агрегатов», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что при проведении обысков сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн масел, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации.

По данным ведомства, весь изъятый товар, стоимость которого составляет почти 10 млн гривен, передан на нужды украинской армии.

Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов РФ на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ «где-то в августе».

Также в Киеве рассказали, что начнут приватизацию в Украине с предприятий, перерабатывающих зерно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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