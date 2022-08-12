 

Захарова указала на замалчивание Западом проявлений «неонацистской вакханалии» в Прибалтике

12.08.2022, 18:17, Новости дня
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Антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Эстонии, например, состоялась очередная сходка бывших легионеров «Ваффен-СС» в Синимяэ, проведены военно-спортивная игра «Поход Эрны» по маршруту группы абвера, «исторические реконструкции» действий коллаборационистов и т.п. Готовится к восстановлению целый ряд памятников бывшим легионерам «Ваффен-СС», в том числе солдату в немецкой форме и с автоматом в поселке Лихула. В центре Риги, как известно, проходят ежегодные марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД России.

Происходящее дипломат назвала неонацистской вакханалией. При этом Захарова отметила, что все это происходит на фоне принятых в Латвии, Литве и Эстонии на государственном уровне решений о разрушении советского военно-мемориального наследия.

«Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов. Между тем фактом является формирование на ближних рубежах РФ по сути неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому. К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине», – подчеркнула она.

Ранее Захарова назвала ксенофобией решение Сейма Латвии о признании им РФ «страной, поддерживающей терроризм».

Газета ВЗГЛЯД писала, как прибалты использовали Зеленского для «отмены русских».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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