 

Убытки стран Евросоюза из-за роста цен на энергоносители взыщут с политэмигрантов

12.08.2022, 17:33, Разное
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Городской суд Тбилиси удовлетворил иск правительства Бельгии к гражданам России по возмещению убытков, причинённых ростом цен на энергоносители вследствие антироссийских санкций.

Данное решение стало прецедентом, который откроет возможность экспроприации имущества российских политэмигрантов в пользу стран, пострадавших от санкций Евросоюза.

Санкции против РоссииСогласно решению суда, грузинская полиция и служба судебных приставов должны будут изъять денежные средства и имущество россиян, находящихся в Тбилиси, на сумму 110 млн евро, и передать их правительству Бельгии. Аналогичные иски от различных стран ЕС в настоящее время находятся на рассмотрении в судах Армении, Кипра, Израиля и Черногории. В тбилисском суде пояснили, что взыскание может быть направлено не только на яхты, недвижимость и земельные участки олигархов, но и на кредитные карты, мобильные телефоны и предметы одежды россиян, которые вынужденно находятся на территории Грузии, покинув Россию по политическим мотивам.

– Россияне должны заплатить за преступления своего режима. Поскольку возможности взыскать средства с Путина и россиян, которые его поддерживают, у нас нет, мы будем взыскивать их с тех россиян, которые находятся здесь. Конечно, они будут настаивать на том, что якобы сбежали из России из-за несогласия с режимом, но все мы знаем, что они всего лишь колонизируют Грузию и другие постсоветские страны. Мы не позволим им себя провести. Россияне, которые требуют репараций, могут начать платить их уже сейчас, – заявил комиссар полиции Сталинского района Тбилиси Армен Кутателадзе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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