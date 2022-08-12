 

Скопинскому маньяку назначен домашний арест на два месяца

12.08.2022, 17:25, Разное
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Дом насильника Виктора Мохова стал местом преступления в начале прошлой недели. Один из собутыльников хозяев во время пьяной ссоры смертельно ранил ножом другого гостя.
Виктор Мохов (72 года), сыграл ключевую роль в сокрытии тела. Тело пролежало во дворе маньяка несколько дней. Позже сообщники решили перетащить его в заброшенное здание, где его и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Собутыльник извращенца был взят под стражу и дал признательные показания. В уголовном суде Мохову было предъявлено обвинение в укрывательстве преступления.

Следствие ходатайствовало об избрании насильнику меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд решил избрать в отношении него меру пресечения. Это удовлетворило ходатайство ведомства. Мохову запрещено покидать свой дом в течение ближайших двух лет.

Маньяк Скопинский в настоящее время находится под административным арестом за нарушение надзора. Правоохранители выяснили, что монстр не ночевал в своем доме. Однако ему запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00.

Напомним, что Виктор почти четыре года насиловал девочек-подростков и держал их в подвале. Екатерине Мартыновой и Елене Самохиной, обеим заключенным, посчастливилось освободиться из плена. Из-за изменений в законодательстве маньяк был осужден на 17 лет, но освобожден на два месяца раньше.

Монстр не чувствует за собой никакой вины, несмотря на страдания и сломанные жизни своих жертв. Ксения Сокоак взяла у него интервью, и он сказал, что намерен связаться с бывшими пленниками. Он также угрожал “позаботиться” об одной из них. Насильник несовершеннолетних был циничен, когда его спросили, считает ли он себя хорошим человеком.


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