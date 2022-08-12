Ольга Бузова пропала в горах, певица не выходит на связь уже как минимум сутки

Ольга Бузова уехала в отпуск и уже больше суток не выходит на связь. В течение всего дня в ее социальных сетях не было ни одного поста или фотографии. StarHit проводит расследование.

Ольга Бузова (36), вышла на связь последней. Она разместила фотографии себя рядом с вертолетом. Певица улыбалась и бодро сообщала о мини-отпуске. Однако связь с ней резко оборвалась.

“Здравствуйте, я недоступна. В последнее время было так много всего: встречи, мероприятия и т.д. Я так много отдала себя всем, что мне нужны новые эмоции. Я собираюсь в поход в горы, чтобы увидеть места, в которых еще никто не бывал”. Это последняя запись из блога звезды.

Поклонникам Ольги, которые выросли на бесконечных рассказах и публикациях о жизни Ольги, не стоит волноваться. Куда пропала их любимая певица? Это абсурд.

Starhit попытался связаться с Ольгой Бузовой, но ее телефоны, социальные сети и электронная почта по-прежнему молчат. Несмотря на то, что знаменитости всегда сразу отвечают на сообщения, Антон Богославский, ее PR-менеджер, не смог прояснить ситуацию и обеспокоенным голосом ответил на наши вопросы.

“Мы не знаем, что случилось с Ольгой, но вся команда очень обеспокоена. Вчера днем я последний раз разговаривал с ней перед вылетом. После этого связь была потеряна. Антон Бо сказал, что мы все еще пытаемся выяснить, что произошло.

Неясно, произошел ли несчастный случай или Ольга просто хотела отдохнуть после долгого рабочего дня.

В последние годы ведущая и поп-певица шоу “Звезды в Африке” дважды исчезала из социальных сетей. Позже выяснилось, что она проводила время со своим тогдашним бойфрендом Давой. Второй случай произошел, когда ей пришлось срочно лечь под нож из-за обострившихся проблем со здоровьем.