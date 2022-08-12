Трендовые прически лета-2022 для удлиненного лица: что выбрать, чтобы сбалансировать черты

Есть множество красивых стрижек и причесок, которые можно довольно легко подобрать под совершенно любую форму лица. Если у девушки вытянутое лицо, то прическу нужно подбирать таким образом, чтобы она могла смягчить черты. Грамотно подобранная стрижка или укладка поможет сделать создаваемый образ просто невероятным. Вот какие прически идеально подойдут для вытянутого лица.

Какие стрижки и прически подойдут для длинного лица

Короткая пикси и вытянутые волосы станут не самым лучшим выбором. Есть множество других, не менее интересных вариантов.

Это могут быть короткие стрижки, средней длины и даже длинные. Что касается аксессуаров, то хорошим решением станет использование шарфа, чтобы создать красивый и модный образ.

Для девушек с удлиненным лицом отлично подойдет стрижка слоями, которая придаст своего рода динамику волосам. В таком случае длина не имеет никакого значения, так как даже короткие волосы хорошо сочетаются с удлиненной формой лица.

Стоит только помнить о том, что при выборе короткой стрижки следует отдать предпочтение асимметричному стилю.

Уравновесить ширину лица и визуально уменьшить его длину помогут крупные пляжные локоны.

Отличным выбором станет окрашивание омбре, так как сочетание бликов и оттенков визуально сбалансирует образ.

С другой стороны, небольшие косички в стиле ретро помогут привнести в образ своего рода бохо-шик.

Добавить челку

Челка является самым лучшим выбором для вытянутого лица. Будь то густая, асимметричная или удлиненная, в любом случае она станет самым лучшим выбором.

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Кроме того, челка дает возможность экспериментировать с самыми различными прическами: можно заплести волосы, сделать низкий небрежный пучок, завязать красивый бархатный бант. Какую бы прическу вы ни выбрали, челка всегда будет в центре внимания и поможет сбалансировать ширину лица.

Прическа на волнистые пряди

Объем всегда является очень хорошим решением для девушек с вытянутой формой лица. Нужно добавить больше объема на уровне щек, а не на макушке. Такого эффекта довольно просто добиться с вьющимися волосами.

Дополнить все это можно при помощи челки-шторки. Обязательно нужно уложить прическу так, чтобы кончики волос были направлены наружу. Это поможет добавить создаваемому образу определенную изюминку, а также подчеркнуть красоту волос.

Боб

Девушкам с длинным лицом можно сделать стрижку боб. Однако стоит помнить при ее выполнении, что спереди и сзади длина волос должна быть одинаковой. Дополнить все это стоит челкой.

Хорошо также будет смотреться асимметричный боб с боковым пробором. В итоге получается красивый и утонченный вид.

Боб отлично сочетается как с прямыми, так и с волнистыми волосами, независимо от того, тонкие они или густые.

Какую прическу выбрать

Что касается причесок, то для девушек с вытянутой формой лица просто идеально подойдет пучок. Чтобы сделать образ еще более привлекательным, стоит дополнить пучок красивым шарфом.

Отлично будет смотреться что-то по типу тюрбана на голове. Все это поможет сделать овал не таким вытянутым.