 

Подчеркнуть красоту и элегантность: какие тренды выбирать дамам за 45 для повседневных образов

12.08.2022, 17:05, Разное
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С возрастом элегантность и красоту можно подчеркнуть с помощью соответствующего гардероба. Есть новомодные тренды, которые следует взять на заметку зрелым женщинам, чтобы выглядеть моложе и современнее. Вот на что нужно обратить внимание.

Принты и цвета

Мода на натуральность набирает обороты, поэтому лучше, если в гардеробе будут преобладать пастельные нежные оттенки. Например, пудровый, небесно-голубой, бледно-розовый, цвет слоновой кости и т. д.

Но если хочется добавить красок в образ, тогда можно включить отдельные элементы гардероба насыщенного цвета. Например, алого, оранжевого, синего, зеленого.

Что касается принтов, то нужно избегать рисунка в крупные цветы. Мелкие растительные узоры допускаются, но лучше всего останавливаться на беспроигрышном варианте — геометрии. Одежда в клетку или в полоску точно не испортит образ. Также можно использовать новый тренд – узоры в стиле акварель, то есть абстрактные.

Платья

Платье — один из самых востребованных и незаменимых элементов женского гардероба. Платья можно носить в любое время года, включая весну, лето и даже зиму.

Вот на какие фасоны стоит обратить внимание:

Платье-рубашка длины макси или миди подойдет для создания образов в повседневном стиле. Вещь можно сочетать со спортивной обувью. Изделие с объемными рукавами-фонариками позволит создать романтичный лук. Это идеальный фасон для женщин с пышными бедрами. Объемный верх уравновесит низ, и фигура будет казаться более пропорциональной. Платье с поясом — прекрасный способ подчеркнуть осиную талию. Если у вас не идеально плоский живот, тогда берите не тонкий поясок, а широкий ремень. Платье с запахом подходит женщинам любых возрастов и комплекций. Оно стройнит благодаря V-образному вырезу и подходит на все случаи жизни, для создания любых образов. Изделие с воротником-стойкой позволит создать строгий и сдержанный лук. Это прекрасный вариант для женщин с прямой осанкой. Платье свободного кроя длиной макси – хорошее и оптимальное решение для пляжа, отдыха. В нем не жарко, и оно не стесняет движений.

Осторожность следует соблюдать только с вещами из тонкого трикотажа, поскольку такой материал подчеркивает любые несовершенства фигуры. Лучше брать ткань поплотнее, чтобы она держала форму. Дополнить элегантный образ можно с помощью шляпки или берета.

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Другие вещи

В гардеробе возрастной модницы должны быть такие изделия, как:

темные джинсы с высокой талией и минимумом декора; кардиган, позволяющий скрыть изъяны фигуры; юбка-карандаш; однотонная футболка; безрукавка; брючный костюм; свитера оверсайз.

При выборе одежды и создании образов нужно обязательно учитывать свой тип фигуры. Если у вас тонкая талия, то вы можете брать приталенные вещи. Или сочетать, например, блузу с брюками с высокой талией, при этом заправляя кофту в штаны.

Но если у вас фигура по типу «яблоко», тогда зону живота и бедер лучше скрывать под одеждой. К счастью, сделать это достаточно легко. Можно надеть свитер оверсайз с джинсами или брюками прямого кроя.

Или сочетать брюки, блузу и блейзер или пиджак оверсайз, чтобы прикрыть паховую зону.


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