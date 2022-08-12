 

В Эстонии заявили о планах «закрыть» Финский пролив для российских военных кораблей

12.08.2022, 16:55, Новости дня
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Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», – цитирует РИА «Новости» Певкура. Он также отметил, что данная перспектива станет возможна, когда Финляндия станет полноправным членом НАТО.

Эстонский министр считает, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.

«Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», – считает эстонский министр обороны.

Ранее о том, что Балтика станет внутренним морем НАТО, заявлял президент Польши.

Глава Пентагона призвал страны НАТО быстрее принять Финляндию и Швецию в альянс.

До этого президент США Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей относительно приема в НАТО Финляндии и Швеции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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