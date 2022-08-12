Омичи рассказали о состоянии обрушившегося дома
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Жители частного дома в Омске, у которого обрушилась стена, рассказали, что постройку до сих пор не признали аварийной.
«Видите, трещина, а если сбоку посмотреть – выпирает. Здесь уже угол осыпается», – рассказал местный житель РИА «Новости».
Мужчина показал, как укрепили металлическими листами другой угол дома, который тоже разрушился.
«Видите, обделали? И с той стороны полностью стены переложили. То же самое было, обвалилось, его быстро, оперативно переделали. И все», – объяснил он.
Жители добавили, что давно требовали признать дом аварийным, но пока идут судебные заседания. Губернатор Омской области Александр Бурков ранее пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей обрушившегося дома.
Напомним, в Советском районе Омска обрушилась стена одного из домов.
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