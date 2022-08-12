Группа активистов в Британии анонсировала проведение 50 митингов из-за кризиса
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Группа британских активистов, носящая название «Enough is Enough», анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.
«Enough is Enough запускает национальную кампанию по проведению 50 митингов по всей Британии в ближайшие недели», – говорится в Twitter-аккаунте группы, передает РИА «Новости».
По данным газеты Guardian, кампания уже получила 300 тыс. подписей, а выпущенное группой видео было просмотрена более 6 млн раз. Первый митинг пройдет 17 августа в Лондоне, говорится на сайте Enough is Enough.
Активисты потребовали повышения реальной заработной платы, понижение размеров счетов, прекращение продовольственной бедности, предоставление всем достойного жилища и обложение дополнительными налогами богатых.
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