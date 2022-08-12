Началось строительство завода по производству «Байрактаров» на Украине

Строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине, сообщил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, информирует украинское информационное агентство УНИАН.

Гендиректор сообщил, что уже начали строить фабрику Baykar, а также исследовательский центр и центр передового производства, пишет ТАСС.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina купила в Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что завод по производству «Байрактаров» в Украине может быть построен в течение нескольких месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.

—