Голландская компания убрала слово «русский» из названия яичного салата

Голландский производитель продуктов питания Kleer Delicatessen решил убрать слово «русский» из названия яичного салата, теперь «Русский яичный салат» будет называться «Традиционный яичный салат», информирует The Daily Telegraph.

«Мы делаем это в связи с боевыми действиями между Россией и Украиной. Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же», – передает ТАСС сообщение производителя.

При этом в Kleer Delicatessen исключили возможность возвращения названия в ближайшее время. «Это необратимое изменение. Нам пришлось заплатить за это цену. Мы выбросили 40 тыс. этикеток с названием «Русский яичный салат». Это обошлось нам в 6,5 тыс. евро, но наши клиенты действительно признательны за данный шаг», – подчеркнули в компании.

В то же время крупнейшая в Нидерландах сеть супермаркетов Albert Heijn («Альберт Хейн») сообщила газете, что не собирается менять название и оставит на полках «Традиционный русский яичный салат».

Напомним, в конце июня в меню кафе в выставочном центре IFEMA, которое обслуживало саммит НАТО в Мадриде, исчез «Русский салат», название блюда изменили на «традиционный салат». «Русским салатом» в Испании называют салат оливье.

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