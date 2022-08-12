Голландская компания убрала слово «русский» из названия яичного салата

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12.08.2022, 14:41, Новости дня
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Голландский производитель продуктов питания Kleer Delicatessen решил убрать слово «русский» из названия яичного салата, теперь «Русский яичный салат» будет называться «Традиционный яичный салат», информирует The Daily Telegraph.

«Мы делаем это в связи с боевыми действиями между Россией и Украиной. Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же», – передает ТАСС сообщение производителя.

При этом в Kleer Delicatessen исключили возможность возвращения названия в ближайшее время. «Это необратимое изменение. Нам пришлось заплатить за это цену. Мы выбросили 40 тыс. этикеток с названием «Русский яичный салат». Это обошлось нам в 6,5 тыс. евро, но наши клиенты действительно признательны за данный шаг», – подчеркнули в компании.

В то же время крупнейшая в Нидерландах сеть супермаркетов Albert Heijn («Альберт Хейн») сообщила газете, что не собирается менять название и оставит на полках «Традиционный русский яичный салат».

Напомним, в конце июня в меню кафе в выставочном центре IFEMA, которое обслуживало саммит НАТО в Мадриде, исчез «Русский салат», название блюда изменили на «традиционный салат». «Русским салатом» в Испании называют салат оливье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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