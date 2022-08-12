 

Мнение: Почему руководители ФСБ, МВД, СКР и Генпрокуратуры России нагрянули на Донбасс?

12.08.2022, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал фотографии, сделанные в Луганске.

В сочетании с текстом фотографии вызывают серьезное недоумение.

Оказывается, по поручению президента России Медведев «….провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса». А «особое внимание» на совещании «… уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан» (отсюда).

Кто принял участие в совещании? Генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

И двое крупяных российских чиновников без погон – первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Судя по озвученным целям совещания, на нем вполне хватило бы и Кириенко с Файзуллиным. Интересно, что привело на Донбасс руководителей правоохранительных органов России?

Если бы Краснов, Колокольцев, Бортников и Бастрыкин одновременно прибыли  в Татарстан, Екатеринбург или Забайкалье, народонаселение однозначно подумало бы, что эти регионы России превратились в криминальные анклавы, и что борьбу с преступностью и коррупцией в этих анклавах возглавят лично Краснов, Колокольцев, Бортников и Бастрыкин. А что занесло их на Донбасс, у меня нет версий….

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.22 / Закрытая распродажа – Личное мнение

17.03.22 / Когда ничего не хочется – Личное мнение

05.05.22 / Льготную ипотеку можно совмещать с другими

26.03.22 / Мнение: Окно возможностей

30.09.20 / Михалков заявил, что война в Нагорном Карабахе — постановка ЦРУ

28.07.22 / Перед вами пони-мэр — в Кокингтоне всем пример!

25.08.21 / Сельская церковь, собравшая рекордно низкое количество пожертвований, сгорела от тройного попадания молнии

04.12.21 / Мнение: О шокирующей близости нового кризиса «на ровном месте»

30.06.22 / Удравший из России Серебренников лишился самого дорогого: Все

05.09.20 / Лукашенко назвал главу Евросовета «чмошником, который даже колесо на тракторе не поменяет»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика