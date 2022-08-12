Мнение: Почему руководители ФСБ, МВД, СКР и Генпрокуратуры России нагрянули на Донбасс?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал фотографии, сделанные в Луганске.

В сочетании с текстом фотографии вызывают серьезное недоумение.

Оказывается, по поручению президента России Медведев «….провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса». А «особое внимание» на совещании «… уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан» (отсюда).

Кто принял участие в совещании? Генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

И двое крупяных российских чиновников без погон – первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Судя по озвученным целям совещания, на нем вполне хватило бы и Кириенко с Файзуллиным. Интересно, что привело на Донбасс руководителей правоохранительных органов России?

Если бы Краснов, Колокольцев, Бортников и Бастрыкин одновременно прибыли в Татарстан, Екатеринбург или Забайкалье, народонаселение однозначно подумало бы, что эти регионы России превратились в криминальные анклавы, и что борьбу с преступностью и коррупцией в этих анклавах возглавят лично Краснов, Колокольцев, Бортников и Бастрыкин. А что занесло их на Донбасс, у меня нет версий….

Фотографии отсюда

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