 

Удивительно – Личное мнение

12.08.2022, 13:55, Разное
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По вполне понятным причинам Ютуб подкидывает мне в рекомендации посмотреть видюшки про стройку своего дома.

Одно видео меня поразило, не могу не обсудить его с вами.

В общем, относительно молодая женщина решила, что задолбалась жить в съёмной квартире, а купить свою — ну, сами знаете цены.

Думала она и думала , а потом надумала, что построит дом — это дешевле. Сама построит.

Вот когда я вижу такую решимость, меня распирает гордость за нас. Я тут с кучей строителей не могу стройку закончить, а человек берёт и строит сам себе дом.

После ролика я два дня ходила и думала: а вообще реально ли это сделать?

Пусть небольшой дом, пусть не хоромы. Но кому те хоромы сейчас нужны? Дом ведь нужен, чтобы в нём жить, а не устраивать балы и приёмы.

Что надумала, зная весь рынок? С современными материалами можно построить дом самостоятельно. Или, даже если привлекать специалистов, можно сделать стройку посильной, выбрав правильные технологии и материалы.

Вот взять, к примеру, крышу — она больше всего пугает в плане строительства. Но есть экономичная и беспроблемная в монтаже и эксплуатации кровля — французский ондулин.

Ондулин можно привезти из магазина на собственной легковушке. Не нужно платить за транспортировку. Монтаж даже профессиональными кровельщиками обойдётся в реально посильную сумму. Но можно сэкономить и смонтировать ондулин самостоятельно: понадобится лишь ножовка, нож и молоток. Всё это не сложнее, чем собирать корпусную мебель по инструкции. Монтаж выполняется легко, нужно только следовать инструкции на официальном сайте производителя.

И вы гарантировано получаете отличную кровлю с защитой от протечек до 20 лет.

Кровля из ондулина очень тихая. Благодаря многокомпонентному составу ондулин поглощает вибрации и уменьшает шум от дождя или града.

Чего не скажешь, например, про металлическую кровлю. С ней вы всегда слышите звук осадков — представьте, каково это в ливень! Да и монтировать металл вы сами не сможете. На видео — доказательство, что крыша из ондулина в 4 раза тише металлической.

Ондулин не собирает конденсат, так что на крыше не будет плесени или грибка. Французская кровля не греется на солнце и сохраняет приятную прохладу летом в помещении. В составе ондулина нет металла, поэтому такая кровля никогда не заржавеет.

Ондулин устойчив к случайным возгораниям. Кровля не загорится, если на неё упадёт окурок или искра от фейерверка.

Вот видео, которое это подтверждает.

Ещё ондулин не требует специального ухода: кровлю не нужно постоянно подкрашивать или замазывать трещины. Достаточно просто регулярно очищать от мусора. Даже спустя 10 лет ондулин будет отлично выглядеть.

А вы знаете, что ондулин — это не только классические волнистые листы? Новое поколение продуктов — Черепица Ондулин и Ондувилла. Узнать подробнее можно на официальном сайте.

Короче, стройка — это звучит пугающе, конечно. Но используя современные материалы, дом можно построить даже самим.

Задумывались о стройке? Что останавливает?

Источник: Лена Миро


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