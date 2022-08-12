Мнение: Запорожская АЭС

Ситуация с Запорожской АЭС становится тупиковой. При сохранении нынешних тенденций риск ядерного инцидента постепенно растет. Причем инцидента может быть даже два: первый связан с наличием хранилища отработанного ядерного топлива, которое защищено гораздо хуже от прямых попаданий снарядов и ракет, чем сама станция, а второй может возникнуть при наступлении ряда последовательных условий, но исключать такого развития событий нельзя.

Технологически для устойчивой и безопасной работы реактора требуется бесперебойная работа охлаждающего контура. Даже если «заглушить» реактор – то есть, введя в активную зону поглощающие стержни, ядерная реакция продолжает идти, энергия выделяется. А значит – требуется штатная работа системы теплоотвода, который и обеспечивает охлаждающий контур. Для этого он должен быть постоянно подключен к источнику энергии.

В случае обрыва линии передач включаются генераторы, поддерживающие работу контура, но они требуют топлива, и они тоже подвержены поломкам или разрушениям. Прекратить работу реактора можно только выгрузив из него топливо, во всех остальных случаях риски остаются.

Есть и еще ряд систем безопасности, но все они являются временным решением, которое требуется для восстановления работоспособности основного охлаждающего контура. Без него все системы рано или поздно, но перестанут выполнять свою работу.

Если контур охлаждения перестает нормально работать, активная зона перегревается и может расплавиться. И тогда неизбежен инцидент – будет ли это инцидент как в Чернобыле с разложением воды и взрывом гремучего газа, или произойдет что-то похожее на аварию Фукусимы, или будет еще какой-то отдельный сценарий, неважно. Важно, что при всей сложной системе защиты возможно создать цепочку условий, которые в итоге приведут к катастрофе. Часть условий уже выполнена: разрушены линии электропередач, питающие станцию. По сообщениям осталась одна работающая.

Выйти с территории станции после Бучи Кремль очевидно опасается: совершенно не исключено, что после выхода какой-нибудь третьей стороной будет организована аварийная ситуация, в которой обвинят Кремль и возложат на него вину. При грамотном подходе и доступе к управлению станцией создать такую ситуацию можно в короткое время. Международные «наблюдатели» доверия не вызывают, что, наверное, правильно. Они, скорее, только легитимизируют такую провокацию своим присутствием, здесь иллюзий не нужно.

Но и оставаться на станции в складывающихся обстоятельствах – это получить такой же результат, просто немного позже.

Возможность отодвинуть украинские войска за пределы досягаемости артиллерии и ракет у Кремля отсутствует.

Есть, конечно, и другая точка зрения, что Кремлю выгоден ядерный инцидент, чтобы перевести конфликт на более высокую ступень эскалации и начать самому применять ядерное оружие, обвинив противоположную сторону в ядерном терроризме. Но сейчас, скорее, Кремль будет искать вариант выхода из спецоперации, чем усугублять происходящее.

По традиции можно ожидать нападения на какую-то третью страну, чтобы попытаться прикрыть нынешний конфликт каким-то еще и в случае успеха (пускай и сомнительного) разменять его на фиксирование ситуации по Украине.

Правда, сейчас любые рациональные соображения в расчет уже не идут – общая обстановка явно выходит из-под контроля Кремля, и он принимает все более реактивные и менее осмысленные решения.

Но всё это отдельно, а ситуация на ЗАЭС – отдельно. Она, ситуация, всё более неопределенная, а значит – и всё более рискованная.

—