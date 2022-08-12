 

Российская палата мер и весов представила новый эталон литра

12.08.2022, 13:33, Разное
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В Российской палате мер и весов представили новый эталон литра и килограмма. Начиная с 1 сентября, единицы объёма и массы на территории РФ будут будут равны не 1000 миллилитров и грамм, а 900.

Эксперты палаты пояснили, что к ним обратились меценаты из сферы торговли и бизнеса с просьбой провести научное исследование, чтобы установить реальные значения указанных единиц, а не общепринятые. По итогам опытов выяснилось, что килограмм в среднем состоит из 952 грамм, а литр – из 975,34 миллилитров. Для удобства и по совету экономистов было принято решение округлить величины до 900.

Результаты исследований специалисты палаты мер и весов уже отправили представителям бизнеса, Минэкономразвития и Минпромторга. В ведомствах считают, что новые данные помогут существенно увеличить экономические показатели и производительность труда. В ближайшее время будут внесены изменения в нормативно-правовые документы.

Исключение для эталона сделают для алкогольных напитков – литр, как и сейчас, будет равен 1000 мл.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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