Умер автор хита 90-х «Делай, как я» Герман Витке

Поэт-песенник Герман Витке, работавший с Богданом Титомиром, Филиппом Киркоровым и другими звездами российской эстрады, умер в возрасте 53 лет, сообщила его экс-супруга Ирина Дюкова.

«Герман скончался сегодня в 7.05 утра, ему было 53 года. Причина – проблемы с сердцем. Похороны состоятся в начале недели – понедельник или вторник. Он просил, как это сделать, это будет кремация. Место пока в стадии согласования», – передает ТАСС слова Дюковой.

Витке получил известность в начале 1990-х годов. Тогда во время сотрудничества с поп-певцом Богданом Титомиром он написал для исполнителя песню «Делай как я», ставшую хитом. Витке также писал тексты песен для Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Анжелики Варум, Лаймы Вайкуле, музыкантов группы «Рондо».

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