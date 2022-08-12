 

Умер автор хита 90-х «Делай, как я» Герман Витке

12.08.2022, 13:21, Новости дня
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Поэт-песенник Герман Витке, работавший с Богданом Титомиром, Филиппом Киркоровым и другими звездами российской эстрады, умер в возрасте 53 лет, сообщила его экс-супруга Ирина Дюкова.

«Герман скончался сегодня в 7.05 утра, ему было 53 года. Причина – проблемы с сердцем. Похороны состоятся в начале недели – понедельник или вторник. Он просил, как это сделать, это будет кремация. Место пока в стадии согласования», – передает ТАСС слова Дюковой.

Витке получил известность в начале 1990-х годов. Тогда во время сотрудничества с поп-певцом Богданом Титомиром он написал для исполнителя песню «Делай как я», ставшую хитом. Витке также писал тексты песен для Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Анжелики Варум, Лаймы Вайкуле, музыкантов группы «Рондо».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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