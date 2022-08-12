Отделения Российского исторического общества решили открыть в Запорожской области и Мариуполе

Президиум Российского исторического общества на заседании принял положительное решение о создании своих отделений в Запорожской области и Мариуполе.

Инициатива о создании регионального отделения РИО в Запорожской области была выдвинута накануне на совещании с участием министра науки и высшего образования Россия Валерия Фалькова и Председателя Правления Российского исторического общества Константина Могилевского, а также представителей образовательных и научных учреждений Крыма и местной научной общественности. В этот же день мариупольскими историками была выдвинута инициатива о создании отделения РИО в Мариуполе, сообщается на сайте Российского исторического общества.

Напомним, 12 августа 2022 года по поручению председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в заочном формате, опросным путем было проведено заседание президиума Российского исторического общества, на котором были приняты следующие решения.

На сегодня отделения Российского исторического общества открыты и успешно работают в 54 субъектах России, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

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