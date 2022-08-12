Отделения Российского исторического общества решили открыть в Запорожской области и Мариуполе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президиум Российского исторического общества на заседании принял положительное решение о создании своих отделений в Запорожской области и Мариуполе.
Инициатива о создании регионального отделения РИО в Запорожской области была выдвинута накануне на совещании с участием министра науки и высшего образования Россия Валерия Фалькова и Председателя Правления Российского исторического общества Константина Могилевского, а также представителей образовательных и научных учреждений Крыма и местной научной общественности. В этот же день мариупольскими историками была выдвинута инициатива о создании отделения РИО в Мариуполе, сообщается на сайте Российского исторического общества.
Напомним, 12 августа 2022 года по поручению председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в заочном формате, опросным путем было проведено заседание президиума Российского исторического общества, на котором были приняты следующие решения.
На сегодня отделения Российского исторического общества открыты и успешно работают в 54 субъектах России, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет