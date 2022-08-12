ОСК подготовила к «Армии-2022» новые образцы необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов

Морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2Р» впервые представит ЦКБ МТ «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«ЦКБ МТ «Рубин» впервые продемонстрирует на своем стенде новые модели и образцы необитаемых подводных телеуправляемых аппаратов. Участники и гости форума «Армия-2022» смогут увидеть: морской мобильный подводный аппарат «Юнона», научно-исследовательский АНПА «Клавесин-2Р» и модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса «КИТ-3000». Проект предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов», – передает ТАСС сообщение ОСК.

Также впервые в демонстрационном центре ОСК в зоне «Диверсификация» будут выставлены: катамаран на подводных крыльях HSC150В постройки ССЗ «Вымпел», перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы разработки Невского ПКБ и круизное пассажирское судно проекта PV300, построенное на заводе «Красное Сормово».

Кроме того, в демонстрационном центре ОСК участники и гости форума смогут увидеть модели как перспективных, так и уже существующих проектов военных кораблей и подводных лодок.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852, носитель ядерных беспилотников «Посейдон» проходит государственные испытания в Баренцевом море.

Напомним, 8 июля на крупнейшем судостроительном предприятии РФ – АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) – состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород».

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