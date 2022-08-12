 

Эмин Агаларов рассказал об отношениях с Лейлой Алиевой

12.08.2022, 13:20, Разное
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Эмин Агаларов, известный также как певец Emin, откровенно пояснил об отношениях с Лейлой Алиевой. В браке с дочерью президента Азербайджана артист прожил девять лет, на свет в этом союзе появились двое детей.
Музыкальную карьеру Эмин Агаларов начал в 2006 году, выпустив первый англоязычный альбом, а в 2012 году уже вышел на международные релизы своих пластинок. Дебютный русскоязычный диск вышел в 2013 году, певец сотрудничал с самыми главными звездами Российской Федерации, в том числе, Григорием Лепсом. Успешно складывалась и личная жизнь артиста, в 2006 году он стал мужем дочери президента Азербайджана Гейдара Алиева. Вместе с Лейлой Алиевой он прожил до 2015 года, в браке у пары родились двое детей – сыновья Али и Микаил. И даже после развода Эмин не отказался стать приемным отцом для дочери Амины.

Все это говорит об оставшихся теплых отношениях с бывшей женой. Успешный артист и бизнесмен, владеющий, кроме музыкального лейбла Atlantic Records Russia, также ресторанным, фитнес-, торгово-досуговым, медиа- и строительным бизнесом, не спешит отказываться от дружеской поддержки экс-супруги. В этом признается сам селебрити, опровергая слухи о якобы браке по расчету. Тем более, что не только Лейла Алиева, но и сам певец вырос не в простой семье: его родители также были влиятельными и пользовались авторитетом в Азербайджане.

По словам Эмина Агаларова, о детях он мечтал уже с 18 лет, поэтому рождение близнецов стало для него настоящим счастьем. Узнав о результатах УЗИ, он прямо в больнице буквально прыгал от радости, вспоминает звезда. А после не отходил от колыбели малышей. После развода они с бывшей возлюбленной решили дать друг другу шанс на построение личного счастья, оставшись близкими друзьями. И сейчас они могут позвонить друг другу в любое время просто для того, чтобы поговорить.


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