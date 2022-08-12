Продюсер Дзюник раскрыл главную тайну Владимира Преснякова

Продюсер Леонид Дзюник раскрыл соотечественникам главную тайну Владимира Преснякова-младшего. Как оказалось, каждый концерт певец и композитор начинает с вредной привычки.

54-летний Владимир Пресняков начал петь с 12-ти лет, сначала в церковном хоре, а первым местом работы будущей суперзвезды Советского Союза и РФ было варьете, которым руководила Лайма Вайкуле. Славу начинающему артисту принесло исполнение саундтреков к фильму «Выше радуги», а в 1989 году он уже стал одним из самых популярных исполнителей страны. В жизни многие характеризуют Преснякова, как очень корректного, доброго и отзывчивого человека. Несмотря на огромный стаж и интеллигентность, как оказалось, до сих пор каждый его выход на сцену предваряет употребление алкоголя.

Подобная практика наблюдается, например, за Григорием Лепсом, однако, по словам продюсера Леонида Дзюника, подобный секрет есть и у Владимира Преснякова. Более того, сам деятель шоу-бизнеса стал свидетелем одной из ситуаций, когда Пресняков вышел на сцену, выпив перед этим спиртное. Этот случай произошел во время гастролей в Твери, куда артист отправился вместе с супругой, певицей Натальей Подольской.

Однако и тут интеллигентность и взвешенный характер певца взял верх и выступление обошлось без эксцессов. Пресняков сумел справиться с состоянием опьянения и отработал концерт без проблем. Ранее, отмечает Дзюник, исполнитель любил выпить перед своими шоу, предпочитая коньяк. Однако, даже выпив бутылку на двоих, он не терял профессионализма. Наоборот, вместо 20-минутной программы он мог выступать без всяких фонограмм более часа. Причем даже в условиях выступлений на площади, а не в концертном зале. В таких случаях восторженные поклонники не расходились до самой последней песни артиста.