Мнение: Европа начинает осознавать последствия

Бывает, что человек делает какую-нибудь гадость, а потом приходит к вам как ни в чём не бывало и пытается нормально общаться. В этот момент он отлично понимает, что поступил подло, но при этом надеется, что вы уже забыли или простили. Если указать мерзавцу на дверь, можно ожидать вяловатый взрыв возмущения: дескать, да чего ты завёлся, нормально же всё было.

Вот этот период переживает сейчас Европа. Напомню, европейцы украли наши деньги, попытались разрушить нашу экономику и убить наш рубль, помогли оружием бандеровцам, чтобы те стреляли из этого оружия в русских мирных жителей и в русских солдат. Своей целью европейцы открыто ставили уничтожение России. Их план был такой: погрузить население России в нищету, организовать майдан в Москве, привести к власти какого-нибудь пособника США и с его помощью расчленить Россию на много частей (ссылка). Все эти пакости приправлялись клеветой на нашу армию, причём столь грязной, что я даже не могу её здесь пересказать.

Понятно, что Европа является для нас врагом, и что мы теперь сможем нормально разговаривать с Европой только после того, как одна из сторон признает поражение и начнёт достаточно убедительно извиняться. У России всё в порядке, мы можем продолжать действовать в том же режиме десятилетиями. У Европы запас прочности уже закончился. Если только на помощь европейцам не прилетят инопланетяне, — а они не прилетят, — шансов победить у Европы нет.

Собственно, Европа уже поняла, что она проиграла: она рассчитывала на блицкриг, а спецоперация идёт уже почти полгода, и больная экономика Европы не вытягивает противостояние с Россией. Однако европейцы ещё не осознали, что за русофобию надо платить. Они пытаются сделать вид, будто всё в порядке, и будто у русских нет никаких причин для недовольства. Мы, в свою очередь деятельно разубеждаем европейцев. Идёт период «а что такого», когда европейские политики раз за раз просовывают голову в дыру в заборе и получают лопатой по своему наглому лицу.

Вот несколько свежих новостей.

1. Глава Булгаргаза, главной газовой компании Болгарии, заявил, что принял за шутку требование Газпрома платить в рублях. Теперь он огребает за это от своих же (ссылка). В самом деле, ну это же русские братушки, что такого, они простят. Но нет, не простили. Теперь с газом в Болгарии настолько плохо, что всем ответственным впору подавать в отставку.

2. Швейцария, которая продала свою нейтральность за одобрительное похлопывание по щеке в исполнении американского посла, попыталась было сунуться к России с предложением посредничества. Неверные швейцарцы получили в ответ унизительную отповедь от российского МИДа. Цитирую (ссылка): «Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным санкциям против России, он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно».

3. Канцлер Германии Олаф Шольц упрочил свою репутацию комической фигуры, потребовав от России немедленно забрать попавшую под санкцию турбину Сименс для «Северного потока», чтобы начать качать газ в Германию (ссылка). Герр Шольц, а что вы сделаете, если Россия откажется помогать вам обходить ваши же собственные санкции? Позвольте угадать. Наложите ещё санкций?

Как видите, европейцы уже поняли, что сила на стороне России, но ещё не поняли, что Россия относится к ним теперь с острой неприязнью. Если всё будет развиваться по классическому сценарию, то европейцы возьмут паузу — надуются, помашут кулаками, подождут ещё пару месяцев, надеясь, что природный газ как-нибудь сам появится в их хранилищах. Когда же станет ясно, что без русского газа им никак, можно будет ожидать уже делегаций из Европы в совсем другом настроении: со смущёнными улыбками, опущенными головами, с робкой туфлей, затирающей невидимый окурок на асфальте.

Впрочем, далеко не факт, что европейские политики в принципе готовы трезветь. Олаф Шольц обеспеченный человек, лично у него в спальне +24 градуса будет при любых раскладах, и в августе, и в феврале. Что же касается простого Макса Мустерманна, водителя автобуса из Зигенштадта… как говорил Отто фон Бисмарк, «сильный всегда прав».