Проснулась со свежей укладкой – блогер раскрыла способ сберечь волосы с помощью носка

Каждая девушка мечтает о том, чтобы просыпаться со свежей укладкой. Но чаще всего прическа по утрам оставляет желать лучшего. Что же делать, чтобы полсе пробуждения выглядеть неотразимо и не тратить много времени на укладку? Популярный блогер из США раскрыла правильный способ собирать волосы на ночь, чтобы сохранить прическу. Этот лайфхак сделал ее очень популярной в сети. Удивительно, но для того чтобы укладка была свежей и красивой, нужны только носок и резинка.

Популярный блогер

Эшли Пангалло (Ashley Pangallo) уже давно занимается развитием блога, но особую популярность девушка получила после того, как опубликовала ролик, в котором помещает свои длинные пряди в махровый носок, после чего фиксирует интересную конструкцию на голове с помощью резинки. Со стороны это может выглядеть странно, но эффект от этого метода потрясающий.

По словам блогерши, использование носка помогает сохранить прическу в отличном состоянии. Носок предотвращает спутывание волос, в результате чего после пробуждения они не пушатся и выглядят ухоженно.

Восторженные девушки

На вирусном видео Эшли сняла себя сразу после пробуждения. Пользователи отмечают в комментариях, что прическа девушки выглядит отменно. Кстати, видео набрало практически 400 тысяч просмотров и собрадо огромное количество комментариев благодарных девушек.

“Моя жизнь больше не будет прежней!”.

“Эшли, я безмерно вам благодарна”.

“Это лучший лайфхак для волос”.

“Теперь у меня есть специальный носок для сна”.

Это лишь малая часть комментариев от восторженных девушек, которые начали активно использовать лайфхак американского блогера.

Конечно, не только использование носка на ночь помогает девушке сохранить красивую прическу. Эшли следит за здоровьем своих волос, использует натуральные уходовые средства и принимает полезные витамины, которые помогают ей оставаться здоровой и красивой.