Удлиненная челка-занавеска не сдает позиций: трендовые варианты на осень для любой длины волос

Удлиненная челка-шторка появилась в семидесятых годах прошлого века и до сих пор не покидает модные вершины. Неудивительно, что тренд сохранится и до осени и не только, поскольку этот элемент прически однозначно является ее украшением.

Концепция

Челка-занавес – это вариант челки длиной до скул и чуть ниже. Ее можно носить с прямым пробором, при желании можно сделать боковой пробор, что будет выглядеть также очень привлекательно. Существует не только одинарная, но и двойная челка-занавеска. Техника двойной челки отличается тем, что волосы по центру лба короче, чем по бокам, поэтому она плавно переходит от меньшей к большей длине, что позволяет очень удачно и оригинально обрамить лицо.

Преимущества

Их очень много, поскольку челка-занавес подходит ко многим стрижкам. Общая длина волос не имеет значения, она может варьироваться от той, которая чуть ниже самой челки, и до самой большой (ниже пояса). В любом варианте этот элемент будет украшать прическу, что однозначно является плюсом.

Второе преимущество заключается в том, что челка-шторка является универсальной для любой формы лица. Главное заключается в том, чтобы выбрать самую удачную длину и форму (можно использовать как одинарную, так и двойную).

Длина челки позволяет ее убрать при помощи заколки или соединить с остальными волосами и, например, связать в хвостик. Поэтому, если вы решите сделать укладку без челки, у вас это получится.

Челка-занавеска однозначно молодит, поэтому часто становится выбором для зрелых дам.

Укладка не будет для вас сложной. Достаточно зачесать волосы назад и завить кончики. Это можно сделать при помощи фена и брашинга или плойки.

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Кому подходит

Как уже было сказано, челка-шторка подходит практически всем. Любая форма лица будет выглядеть отлично, даже произойдет визуальная коррекция, которая поможет подчеркнуть красоту черт лица и замаскировать то, что вы мечтаете скрыть (например, полные щечки). Идеально челка будет смотреться на утонченном лице, но круглая и квадратная (а также треугольная) его форма не будет являться препятствием, поскольку челка сможет восстановить пропорции.

Идеально челка подходит обладательницам прямых и слегка волнистых послушных волос. Сложнее будет кудрявым дамам, поскольку челку придется выравнивать, а затем завивать на кончиках. Иначе она не будет иметь ту форму, которую должна иметь.

Челка-шторка на волосах разной длины

Вы можете выбрать короткую стрижку, но в этом случае челка почти не будет отличаться по длине от остальных волос. Может быть вариант двойной челки, предусматривающей относительно короткий уровень по центру и увеличение длины по бокам. Подходят такие стрижки, как писки, боб, боб-каре и другие разновидности боба.

Волосы средней длины с челкой-шторкой выглядят очень привлекательно. Это может быть многослойная стрижка, удлиненный боб или прическа “кефаль”.

Длинные волосы отлично смотрятся вместе с челкой-шторкой, поскольку есть возможность продемонстрировать красоту своих локонов. В качестве причесок можно использовать ту же многослойную (“каскад”), “лисий хвост” с углом сзади или просто длинные распущенные волосы с ровным или полукруглым срезом.