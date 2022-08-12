 

Мнение: Никакая сила не остановит воссоединения Китая с Тайванем

12.08.2022, 12:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МИД Китая о воссоединении с Тайванем и американских провокациях

Никакая сила не остановит воссоединения Китая с Тайванем

1. Все имеет причину и следствие. США являются провокатором и создателем кризиса, в то время как власти Демократической прогрессивной партии Тайваня «надеются на США в поисках независимости»;

2. Китай защищает территориальную целостность и выступает против разделения страны, что является законным. Британская сторона закрыла глаза на провокации и посягательства США, но резко раскритиковала контратаку Китая во имя защиты справедливости, что является типичным двойным стандартом и в полной мере разоблачает лицемерие старого британского империализма;

3.Если британская сторона действительно заботится о мире и стабильности в Тайваньском проливе, она должна осудить США и силы «независимости Тайваня» и помешать им провоцировать «игру с огнем». Если внутренний и внешний сговор и раздел территории произойдут в Шотландии, Великобритании, сможет ли Великобритания сохранять «спокойствие» и «сдержанность» и позволит ли ухудшить «статус-кво»?;

4. Все имеет свое правильное и неправильное. Справедливость должна быть восстановлена и поддержана. Если черное и белое можно поменять местами, то зачем бредовое создание «глобальной Британии»? Прекрасная Великобритания последовала ее примеру и объединила усилия с небольшой группой стран, чтобы пошалить, ее репутация независимой страны давно рухнула, а так называемые «дипломатические амбиции» уже не в счет. По сравнению с более чем 170 странами и международными организациями, публично заявившими о своей поддержке законных мер Китая по защите прав, заявление министров иностранных дел Соединенного Королевства и «Большой семерки» было полностью скрыто;

5. Тайваньский вопрос — чисто внутреннее дело Китая, а воссоединение по обе стороны пролива — историческая тенденция. Это обязательно будет реализовано в процессе великого омоложения китайской нации;

6. Никакая сила не может остановить воссоединение Китая, и любые слова или дела, которые выступают за силы «независимости Тайваня», будут обречены быть выброшенными на свалку истории.

https://t.me/china3army/13481 – цинк

Между тем, Китай объявил, что планирует проводить учения вокруг Тайваня вплоть до сентября и возможно продолжит делать это позднее, в том числе демонстративно игнорируя "срединную линию" в Тайваньском проливе, которую неофициально учитывали с 50х годов.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.21 / Бикси станет самой модной стрижкой зимы 2022: как выглядит и кому подойдет гибрид боба и пикси

26.08.21 / Макаронные лайфхаки: как варить макароны, чтобы вода не вытекала

03.06.22 / Глава Северного командования ВС США объявил Россию «главной угрозой» и посетовал на её активность

22.12.21 / Вера Брежнева элегантно презентовала праздничный ролик для Vogue: “Шик, блеск”

19.04.22 / Мнение: Как кризис оздоровит российскую экономику

21.02.22 / Мнение: О ядерной бомбе под Украину

19.12.21 / Мнение: Голландия построит 3 новых АЭС

28.08.20 / Тверские экоактивисты выследили группу веганов, уничтоживших 20 процентов кормовой базы местных оленей

14.08.20 / Скандалы: Особенности информационного труда журналистов «Ведомостей»

11.01.22 / Друг Леонида Куравлёва рассказал о состоянии артиста перед госпитализацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика